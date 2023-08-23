Не теряют надежду: в Днепре и области 8 лет ищут женщину, страдающую болезнью Альцгеймера

В Днепропетровской области ищут женщину, страдающую потерей памяти.

В Подгородном без вести пропала 76-летняя Людмила Усик. Женщину ищут 8-й год. Последний раз ее видели 7 августа 2015 года, когда она выходила из своего дома на улице Почтовая. После этого она скрылась.

Известно, что женщина страдает болезнью Альцгеймера (склероз). Об этом сообщает Інформатор.

Приметы: на вид 70-80 лет, рост 163-165 сантиметров., среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые, окрашенные в черный цвет (на момент исчезновения), длиной до 30 сантиметров, глаза карие.

Особые приметы: по середине лба, ближе к правой брови, имеет шрам длиной 1,5-2 сантиметра, на животе внизу шрам после операции длиной 8-10 сантиметров.

Если вы вдруг встречали пропавшую женщину или знаете, где Людмила может находиться – позвоните в полицию.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: