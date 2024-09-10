Не стоит трогать: в Днепре и области будут раскладывать приманки с вакциной

На Днепропетровщине началась осенняя иммунизация диких животных.

На территориях в Днепре и области скоро начнут разбрасывать приманки с вакциной против бешенства для диких животных.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Планируется охватить территорию площадью 13 898,46 кв. км, на которой будет разложено 347 461 прелесть с вакциной, — говорится в публикации.

Процесс будет проводиться наземным распределением, то есть приманки будут раскладывать вручную, однако с обязательным учетом всех опасных факторов.

Небольшие приманки в виде брикетов имеют запах мясокостной муки, внутри них сохраняется вакцина. Специалисты отмечают, что они безопасны для людей, животных и окружающей среды, а при длительном пребывании в полевых условиях вакцина остается стабильной.

Уважаемые граждане, просим не трогать найденные приманки с вакциной, их позже найдет лиса, — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Способ пероральной иммунизации является единственным действенным способом профилактики диких животных от бешенства.

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