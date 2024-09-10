Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Не стоит трогать: в Днепре и области будут раскладывать приманки с вакциной

Сегодня 19:48
просмотров

На Днепропетровщине началась осенняя иммунизация диких животных.

Новости Днепра про Не стоит трогать: в Днепре и области будут раскладывать приманки с вакциной

На территориях в Днепре и области скоро начнут разбрасывать приманки с вакциной против бешенства для диких животных. 

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Планируется охватить территорию площадью 13 898,46 кв. км, на которой будет разложено 347 461 прелесть с вакциной, — говорится в публикации.

Процесс будет проводиться наземным распределением, то есть приманки будут раскладывать вручную, однако с обязательным учетом всех опасных факторов. 

Небольшие приманки в виде брикетов имеют запах мясокостной муки, внутри них сохраняется вакцина. Специалисты отмечают, что они безопасны для людей, животных и окружающей среды, а при длительном пребывании в полевых условиях вакцина остается стабильной.

Уважаемые граждане, просим не трогать найденные приманки с вакциной, их позже найдет лиса, — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Способ пероральной иммунизации является единственным действенным способом профилактики диких животных от бешенства.

Читайте также:

Новости Днепра про Не стоит трогать: в Днепре и области будут раскладывать приманки с вакцинойУкраїнська Новости Днепра про Не стоит трогать: в Днепре и области будут раскладывать приманки с вакцинойРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Будут ли отключать свет в Днепре 11 сентября
    Новости Днепра
    Сегодня 20:00
    Будут ли отключать свет в Днепре 11 сентября

    В Укрэнерго снова известили хорошую новость.

    В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль
    Новости Днепра
    Сегодня 19:17
    В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль

    На Александра Поля ликвидировали возгорание автомобиля.

    В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут
    Новости Днепра
    Сегодня 18:48
    В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут

    11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.

    На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 18:29
    На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчину

    В Верхнеднепровске горела квартира в двухэтажном доме.

    Последние новости

    Будут ли отключать свет в Днепре 11 сентября
    Будут ли отключать свет в Днепре 11 сентября

    В Укрэнерго снова известили хорошую новость.

    Сегодня 20:00
    2
    просмотров
    В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль
    В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль

    На Александра Поля ликвидировали возгорание автомобиля.

    Сегодня 19:17
    1
    просмотров
    В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут
    В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут

    11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.

    Сегодня 18:48
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчину
    На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчину

    В Верхнеднепровске горела квартира в двухэтажном доме.

    Сегодня 18:29
    3
    просмотров
    Гонял на скутере: в Днепровском районе патрульные остановили 14-летнего водителя двухколесного
    Гонял на скутере: в Днепровском районе патрульные остановили 14-летнего водителя двухколесного

    В Подгородном на мать несовершеннолетнего водителя скутера составили протокол.

    Сегодня 17:45
    2
    просмотров
    Пиротехники ГСЧС Днепропетровщины взорвались на боеприпасе: есть погибший
    Пиротехники ГСЧС Днепропетровщины взорвались на боеприпасе: есть погибший

    Погиб пиротехник во время выполнения разминирования.

    Сегодня 17:33
    7
    просмотров
    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024
    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024

    Для получения бесплатной медицинской помощи в больницах Днепра у пациента должна быть заключена электронная декларация с врачом. Семейного доктора можно выбирать самостоятельно, без привязки к месту жительства или прописки. Также пациент имеет право перезаключить декларацию с врачом, при этом "семейника"…

    Сегодня 17:19
    2
    просмотров
    Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушки
    Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушки

    В Кривом Роге подозревают 16-летнего парня в убийстве собственной бабушки.

    Сегодня 17:11
    2
    просмотров
    В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции
    В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции

    В Днепре у книжного рынка между подростками и мужчиной произошел конфликт.

    Сегодня 16:58
    3
    просмотров
    Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля
    Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля

    Полицейские обнаружили мертвым 46-летнего Шульгу Алексея.

    Сегодня 15:44
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх