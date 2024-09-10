Не стоит трогать: в Днепре и области будут раскладывать приманки с вакциной

На территориях в Днепре и области скоро начнут разбрасывать приманки с вакциной против бешенства для диких животных.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Планируется охватить территорию площадью 13 898,46 кв. км, на которой будет разложено 347 461 прелесть с вакциной, — говорится в публикации.
Процесс будет проводиться наземным распределением, то есть приманки будут раскладывать вручную, однако с обязательным учетом всех опасных факторов.
Небольшие приманки в виде брикетов имеют запах мясокостной муки, внутри них сохраняется вакцина. Специалисты отмечают, что они безопасны для людей, животных и окружающей среды, а при длительном пребывании в полевых условиях вакцина остается стабильной.
Уважаемые граждане, просим не трогать найденные приманки с вакциной, их позже найдет лиса, — отмечают в Госпродпотребслужбе.
Способ пероральной иммунизации является единственным действенным способом профилактики диких животных от бешенства.
Читайте также:
Автор:
В Укрэнерго снова известили хорошую новость.
На Александра Поля ликвидировали возгорание автомобиля.
11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.
В Верхнеднепровске горела квартира в двухэтажном доме.
В Укрэнерго снова известили хорошую новость.
На Александра Поля ликвидировали возгорание автомобиля.
11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.
В Верхнеднепровске горела квартира в двухэтажном доме.
В Подгородном на мать несовершеннолетнего водителя скутера составили протокол.
Погиб пиротехник во время выполнения разминирования.
Для получения бесплатной медицинской помощи в больницах Днепра у пациента должна быть заключена электронная декларация с врачом. Семейного доктора можно выбирать самостоятельно, без привязки к месту жительства или прописки. Также пациент имеет право перезаключить декларацию с врачом, при этом "семейника"…
В Кривом Роге подозревают 16-летнего парня в убийстве собственной бабушки.
В Днепре у книжного рынка между подростками и мужчиной произошел конфликт.
Полицейские обнаружили мертвым 46-летнего Шульгу Алексея.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!