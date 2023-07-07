«Не совсем разумный выбор»: днепряне пожаловались на печенье с волосами, которое приобрели в АТБ

Днепряне купили "мохнатое" печенье.

На днях в супермаркете АТБ, что по улице Калиновой днепряне приобрели печенье ТМ Разумный выбор. Однако их ожидал неприятный сюрприз в виде волоска, прилипшего к начинке.

Сегодня приобрел печенье Разумный выбор в #АТБ по ул. Калиновая 22, – сообщил днепрянин в телеграм-канале Черный список.

Как утверждает днепрянин, печенье приобрели 4 июля. На фото, которые покупатели предоставили в качестве доказательства, действительно виден короткий волосок, торчащий из начинки.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что один волосок это не страшно и не нужно драматизировать. А кто-то решил поделиться собственным опытом нахождения полуметровой пряди в шаурме.

Конечно, из-за волоска никто не отравится и не попадет в больницу, но это заставляет задуматься о том, соблюдают ли работники санитарные правила.

В любом случае будьте внимательны. Вероятно, это неприятная случайность от которой никто не застрахован, но бдительность никогда не помешает.

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