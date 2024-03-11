Не сдетонировали: в поле на Днепропетровщине обнаружили боевые части «шахедов» и вражеской ракеты (ВИДЕО)

Недавно в поле на Днепропетровщине полицейские взрывотехнической службы обнаружили боевые части «шахедов» и вражеской ракеты, которые не сдетонировали после сбития.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские вместе со спасателями транспортировали неразорвавшиеся боевые части на полигон и поместили в воронку. Затем их контролируемо подорвали.
Эти элементы содержат сотни килограммов взрывчатки и несут для людей очень большую опасность в случае неконтролируемого подрыва. Чтобы обезопасить себя и гражданских, которые могут оказаться рядом, полицейские вместе с чрезвычайниками транспортировали неразорвавшиеся боевые части на полигон и поместили в воронку. Затем, контролируемо, электрическим средством подрыва, обезвредили, — говорится в сообщении полиции.
Процесс подрыва — на видео:
Напомним, ранее мы писали, что на окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО).
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