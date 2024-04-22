Не работает много лет: как выглядит летний театр в парке Глобы изнутри (ВИДЕО)

Летний театр в парке Глобы уже не работает много лет. Интересно, как же он выглядит изнутри — это показали в своем новом видео блогеры из TikTok-канала Street_dnipro.
Некогда величественное здание потихоньку приходит в упадок. Внутри много мусора, мертвых голубей, видно, что здесь давно не убирали. Крыша театра также в плачевном состоянии.
Все это можно увидеть в видео:
Отметим, летний театр был возведен в 1978 году архитектором Олегом Петровым. Театр имеет форму гиперболического параболоида или гипара. По замыслу — это большой белый лебедь в водах озера. В народе сооружение получило название «Ракушка». В летнем театре когда-то проводили различные фестивали, концерты, конкурсы, спектакли, акции. Напомним, до начала полномасштабной войны в городе планировали провести масштабную реконструкцию парка Глобы, а вместе и с ним — летнего театра. Но эти планы пришлось отложить.
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