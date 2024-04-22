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  • Не работает много лет: как выглядит летний театр в парке Глобы изнутри (ВИДЕО)

Не работает много лет: как выглядит летний театр в парке Глобы изнутри (ВИДЕО)

Сегодня 15:34
просмотров

Когда-то летний театр был изюминкой парка. Его даже изображали на открытках и магнитиках.

Новости Днепра про Не работает много лет: как выглядит летний театр в парке Глобы изнутри (ВИДЕО)

Летний театр в парке Глобы уже не работает много лет. Интересно, как же он выглядит изнутри — это показали в своем новом видео блогеры из TikTok-канала Street_dnipro.

Некогда величественное здание потихоньку приходит в упадок. Внутри много мусора, мертвых голубей, видно, что здесь давно не убирали. Крыша театра также в плачевном состоянии.

Все это можно увидеть в видео:

Отметим, летний театр был возведен в 1978 году архитектором Олегом Петровым. Театр имеет форму гиперболического параболоида или гипара. По замыслу — это большой белый лебедь в водах озера. В народе сооружение получило название «Ракушка». В летнем театре когда-то проводили различные фестивали, концерты, конкурсы, спектакли, акции. Напомним, до начала полномасштабной войны в городе планировали провести масштабную реконструкцию парка Глобы, а вместе и с ним — летнего театра. Но эти планы пришлось отложить.

Ранее мы писали, что японский город будет способствовать послевоенному восстановлению Днепра.

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Новости Днепра про Не работает много лет: как выглядит летний театр в парке Глобы изнутри (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Не работает много лет: как выглядит летний театр в парке Глобы изнутри (ВИДЕО)Русский

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