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  • Не помнил, куда идет: на Днепропетровщине 75-летний дедушка не мог вернуться домой

Не помнил, куда идет: на Днепропетровщине 75-летний дедушка не мог вернуться домой

Сегодня 10:00
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На днях в полицию Кривого Рога позвонила женщина.

Новости Днепра про Не помнил, куда идет: на Днепропетровщине 75-летний дедушка не мог вернуться домой

Она сообщила, что на улице к ней подошел пожилой мужчина, он сказал, что потерялся и не может вернуться домой.

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога.

Мужчина выглядел растерянным, не помнил, куда идет, не мог ясно объяснить, где проживает и как оказался на этой улице, – говорится в сообщении.

Патрульные прибыли на место и выяснили имя и фамилию мужчины, его домашний адрес. После этого полицейские доставили 75-летнего дедушку домой. С ним все хорошо!

Друзья, позаботьтесь о том, чтобы у ваших пожилых родственников была записка, где указаны их фамилия, имя, адрес проживания, контакты родных, название болезни и т.д. Эта информация значительно ускорит помощь таким людям в случае необходимости. Берегите себя и своих родных, а в случае необходимости звоните на линию 102, – призвали полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 3-летняя девочка пошла прогуляться и потерялась. 

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Новости Днепра про Не помнил, куда идет: на Днепропетровщине 75-летний дедушка не мог вернуться домойУкраїнська Новости Днепра про Не помнил, куда идет: на Днепропетровщине 75-летний дедушка не мог вернуться домойРусский

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