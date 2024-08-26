Не покидайте укрытия: в Днепре слышны взрывы

Ворог здійснює масовану ракетну атаку на Україну.

С 03:22 ночи 26 августа в Днепропетровской области раздается воздушная тревога. По информации воздушных сил в нескольких регионах Украины было зафиксировано движение ударных беспилотников.

По состоянию на 08.15 продолжается масштабная воздушная тревога по всей Украине. В воздухе зафиксировали 6 самолетов Ту-22М3.

В 08:15 в Днепре прогремели взрывы.Сохраняется угроза атаки крылатыми ракетами.

В Верховной Раде Украины призывают украинцев находиться в укрытиях и сохранять информационную тишину.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призывает не игнорировать воздушную тревогу.

Помним алгоритм действий: реагируем на воздушную тревогу, сохраняем спокойствие, следим за сообщениями Воздушных сил. Не оставляйте укрытий до отбоя. Ничего не снимаем и не выкладываем. Вся информация – только из официальных источников, – говорится в сообщении Николая Лукашука.

Нельзя фиксировать на камеру и публиковать в интернете последствия вражеской атаки. Ожидаем официальную информацию от Днепропетровской ОВА.

UPD: 08:27 — Воздушные Силы сообщают о движении ракеты в сторону Днепра.

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