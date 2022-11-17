Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то из обычного смартфона можно сделать как маршрутизатор беспроводной сети, так и модем, который будет раздавать сигнал Всемирной сети.

Маршрутизатор

Для того, чтобы сделать из телефона маршрутизатор Wi-Fi нужен работающий беспроводной Интернет и USB кабель. Этот метод можно использовать, когда в ноутбуке или компьютере не работает сигнал Wi-Fi, но электричество в доме есть и роутер работает исправно.

Для этого нужно подключить телефон через провод к ноутбуку или компьютеру, а на самом смартфоне в разделе «Интернет настройки» включить пункт «Точка доступа и модем», включить беспроводной Интернет, задать «логин» и пароль, который увидит компьютер (иногда это происходит автоматически).

В большинстве случаев никаких дополнительных драйверов устанавливать не нужно, но в конечном итоге все зависит от модели и марки телефона. При подключении к компьютеру они могут установится автоматически.

Когда компьютер увидит точку доступа в сети нужно ввести пароль.

Вместо USB провода можно использовать Bluetooth на обоих машинах – смартфоне и компьютере, если у последнего есть эта опция.

Модем

Чтобы сделать из телефона модем, дающий Интернет, когда проводная сеть отключена нужно проделать похожую операцию. На телефоне включить «обычный» Интернет и подсоединить его с помощью провода к компьютеру. При этом, при задавании параметра точки доступа нужно выбрать функцию USB-модем.

Также можно использовать и Bluetooth, но тогда телефон будет быстро разряжаться. При использовании провода смартфон не разряжается, а наоборот.

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