Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

Сегодня 17:30
просмотров

Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то из обычного смартфона можно сделать как маршрутизатор беспроводной сети, так и модем, который будет раздавать сигнал Всемирной сети.

Новости Днепра про Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

Маршрутизатор

Для того, чтобы сделать из телефона маршрутизатор Wi-Fi нужен работающий беспроводной Интернет и USB кабель. Этот метод можно использовать, когда в ноутбуке или компьютере не работает сигнал Wi-Fi, но электричество в доме есть и роутер работает исправно.

Для этого нужно подключить телефон через провод к ноутбуку или компьютеру, а на самом смартфоне в разделе «Интернет настройки» включить пункт «Точка доступа и модем», включить беспроводной Интернет, задать «логин» и пароль, который увидит компьютер (иногда это происходит автоматически).

Новости Днепра про Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

 

В большинстве случаев никаких дополнительных драйверов устанавливать не нужно, но в конечном итоге все зависит от модели и марки телефона. При подключении к компьютеру они могут установится автоматически.

Когда компьютер увидит точку доступа в сети нужно ввести пароль.

Вместо USB провода можно использовать Bluetooth на обоих машинах – смартфоне и компьютере, если у последнего есть эта опция.

Модем

Чтобы сделать из телефона модем, дающий Интернет, когда проводная сеть отключена нужно проделать похожую операцию. На телефоне включить «обычный» Интернет и подсоединить его с помощью провода к компьютеру. При этом, при задавании параметра точки доступа нужно выбрать функцию USB-модем.

Новости Днепра про Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

Также можно использовать и Bluetooth, но тогда телефон будет быстро разряжаться. При использовании провода смартфон не разряжается, а наоборот.

Читайте также:

Новости Днепра про Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизаторУкраїнська Новости Днепра про Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизаторРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 15:39
    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре

    Сегодняшний ракетный удар повредил транспорту инфраструктуру.

    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит
    Новости Днепра
    Сегодня 15:15
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит

    Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической…

    В Днепре в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан
    Новости Днепра
    Сегодня 12:13
    В Днепре в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан

    На месте обстрела в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан,…

    Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру
    Новости Днепра
    Сегодня 12:03
    Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру

    В ОП показали перші фото з місця прильоту ракет у…

    Последние новости

    Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора
    Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

    Суспільне избрало финалистов украинского нацотбора.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут
    Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут

    Российские оккупанты обстреливают все: торговые центры, жилые дома, энергетическую и критическую инфраструктуру, рынки.

    Сегодня 16:10
    0
    просмотров
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией

    Спустя почти 9 лет окружной суд Гааги подтвердил, что малазийский Боинг в 2014 году сбили боевики так называемой "ДНР".

    Сегодня 16:08
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере

    В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.

    Сегодня 15:53
    просмотров
    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре
    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре

    Сегодняшний ракетный удар повредил транспорту инфраструктуру.

    Сегодня 15:39
    просмотров
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

    Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр.

    Сегодня 15:32
    0
    просмотров
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит

    Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической инфраструктуры, особенно электростанции. В Днепре уже несколько дней действуют аварийные отключения света, никаких графиков нет. Электричество может пропасть в любую минуту.  Чтобы не остаться без связи с внешним миром, и…

    Сегодня 15:15
    0
    просмотров
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

    Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Днепр ракетами.

    Сегодня 14:55
    0
    просмотров
    В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие
    В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие

    Сегодня, 17 ноября, около 11:00 на улице Марии Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ.

    Сегодня 14:33
    2
    просмотров
    Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки
    Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки

    В Днепре в результате попадания ракеты произошло два пожара.

    Сегодня 14:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх