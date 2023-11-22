Не Кисловодская, а Моршинская: в Днепре переименовали еще более 70 улиц, а одну из них – второй раз

В Днепре переименовали свыше 70 улиц и переулков.

Во время очередной сессии депутаты горсовета согласовали переименование еще 73 улиц, названия которых должны были дерусифицировать или дерадинизировать.

Полный список новых топонимов выложили на сайте горсовета. Что интересно, одну улицу переименовали во второй раз. Речь идет об улице Кожемяки, которые раньше дали название Подебрадская, но на этот раз сменили ее на Кожемяки. Изменения произошли по просьбе местных жителей.

Так что новые названия получили:

улица Ангарская – улица Волошская;

улица Аксакова – улица Первая Дачная;

улица Ахматовой – улица Виталия Белахива;

улица Ачинская – улица Смелянская;

улица Беринга – улица Екатерины Билокур;

переулок Беринга – переулок Белокуровский;

улица Брестская – улица Берестейская;

улица Верхоянская – улица Павла Козара;

улица Веснина – улица Перекопская;

переулок Веснина – переулок Перекопский;

переулок Веснина 1-й – переулок Джанкойский;

переулок Веснина 2-й – переулок Чонгарский;

переулок Веснина 3-й – переулок Сивашский;

улица Виноградова – улица Солдатская;

улица Волоколамская – улица Стефана Таранушенко;

улица Гарина – улица Сокольская;

улица Гастелло – улица Чепурная;

улица Глазунова – улица Кафедральная;

улица Гомельская – улица Словацкая;

улица Грибоедова – улица Тростянецкая;

улица Гродненькая – улица Каунасская;

улица Дальневосточная – улица Хельсинская;

улица Дегтярева – улица Караимская;

улица Енисейская – улица Оксаны Мешко;

улица Есенина – улица Юрия Лисянского;

улица Желябова – улица Федора Вовка;

улица Жигулевская – улица Бугогардовская;

улица Железноводская – улица Гадады;

улица Зои Космодемьянской – улица Ожинова;

улица Ильюшина – улица Осавуловская;

переулок Иртысский – переулок Слободской;

улица Карбышева – улица Иловайская;

улица Кемеровская – улица Любецкая;

улица Кисловодская – улица Моршинская;

улица Коломенская – улица Натальи Кобринской;

улица Космонавта Волкова – улица Леонида Каденюка;

улица Лаврова – улица Коперника;

улица Ладожская – улица Никифора Авраменко;

улица Ленская – улица Самотканская;

улица Лужникова – улица Большой Луг;

улица Макаренко – улица Игоря Ветрогонова;

улица Маковского – улица Скифская;

переулок Маковского – переулок Скифский;

улица Марийская – улица Мариинская;

переулок Марийский – переулок Мариинский;

улица Невельского – улица Конелевская

улица Неделина – улица Михаила Куратченко;

улица Норильска – улица Набоковская;

тупик Одоевского 1-й – тупик Загадочный;

тупик Одоевского 2-й – тупик Легкий;

тупик Одоевского 3-й – тупик Чистый;

улица Олега Кошевого – улица Сергеевская;

улица Осетинская – улица Днепровых Волн;

улица Параски Ангелиной – улица Колядницкая;

улица Порт-Артурская – улица Кодемская;

переулок Порт-Артурский – Кодемский переулок;

улица Прохорова – улица Сармы-Соколовского;

улица Прянишникова – улица Пряникова;

улица Радищева – улица Братьев Бачинских;

переулок Рязанский – переулок Зерновой;

улица Серафимовича – улица Заплавная;

улица Скворцова – улица Новоплановская;

улица Трудовых резервов – улица Техническая;

улица Темина – улица Маковая;

переулок Усть-Илимскицй – переулок Сапсоновый;

улица Халтурина – улица Иорданская;

улица Целиноградская – улица Збручанская;

улица Циолковского – улица Кущевская;

улица Чиркова – улица Артиллерийская;

переулок Чудский – переулок Саксаганский;

улица Чухновского – улица Старомайорская;

тупик Чухновского – тупик Старомайорский;

улица Щербаня – улица Госпитальная.

Напомним, ранее в Днепре анонсировали переименование более 70 топонимов, связанных с российской империей или советщиной. А на Днепропетровщине переименуют два села – Спокойствие и Первое Мая, а также два города – Новомосковск и Павлоград.

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