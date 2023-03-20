Не дожил до своего 32-летия 11 дней: в Бахмуте погиб военный из Днепропетровщины

Днепропетровщина потеряла еще одного героя. В поселке Гвардейское Новомосковского района почтили память и проводили в последний путь младшего сержанта Заима Андрея.

Погиб военный 13 марта 2023 в бою с российскими оккупантами в Бахмуте (Донецкая обл.). Герой не дожил до своего 32-летия 11 дней.

У него остались мать и отец, жена и 10-летняя дочь.

Вечная память и слава Герою!

Источник: “Наше місто”

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