Не дожил до своего 32-летия 11 дней: в Бахмуте погиб военный из Днепропетровщины

Погиб военный 13 марта 2023 в бою с российскими оккупантами в Бахмуте (Донецкая обл.). Герой не дожил до своего 32-летия 11 дней.
У него остались мать и отец, жена и 10-летняя дочь.
Вечная память и слава Герою!
Источник: “Наше місто”
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