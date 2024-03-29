Не для еды, а для души: в Днепре старенькой утке ищут семью

Неожиданное объявление появилось в Facebook-сообществах Днепра.
Люди ищут семью для… уточки.
Новых хозяев выбирают для старенькой утки по имени Даринка. Так случилось, что 5-летняя птица потеряла хозяев, у которых она жила, как домашнее животное.
Поэтому ее судьбой сейчас заботятся волонтеры, которые обращаются к днепрянам в соцсетях. Сейчас Даша на передержке, где другие уточки долго не живут. Уточка очень любит компанию, говорит временная хозяйка Даши.
Совсем скоро Даринку нужно забирать, но совсем некуда.
Может быть, кто-то знает, куда можно пристроить девочку. Возможно, есть люди, у которых живут такие птицы не для еды. Контакты: 0673988327
Напомним, в Днепре домашними бывают не только утки, но и гуси. Ранее на улице заметили выгуливающую гуся женщину.
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