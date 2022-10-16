Не давали покоя этой ночью: Резниченко о ситуации в области 16 октября

Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в области на утро 16 октября.

По словам Резниченко, в ночь с 15 на 16 октября россияне снова не давали покоя никопольцам.

Они выпустили 40 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам. Особенно тяжело было Никополю. Там ранен 47-летний мужчина.

В результате обстрела произошли пожары, их уже ликвидировали спасатели. Также повреждены многоэтажные и частные дома, предприятие, автомобили, газопроводы, линии электропередачи. На местах аварий уже работают соответствующие службы.

В других районах, к счастью, без пострадавших и разрушений. В эту минуту все спокойно.

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