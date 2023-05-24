Не было с начала войны: Укрзализныця возвращает на маршрут скоростной Интерсити+ через Днепр

Через Днепр снова будет курсировать скоростной поезд Киев-Запорожье.

В Укрзализныце анонсировали возврат скоростного Интерсити+, курсирующего по маршруту Киев — Днепр — Запорожье. В компании отметили, что это произойдет впервые с 24 февраля 2022 года.

Вернется на маршрут Интерсити+ уже 10 июня.

График движения

Комфортный Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25. Обратно из Запорожья отправка в 14:45, Днепр 16:04, 22:15.

Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении и на сайте Укрзализныци.

Напомним, ранее Укрзализныця анонсировала новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня, которые соединят Днепр с курортами Закарпатья. Он также предусматривает появление двух новых рейсов. Кроме этого, в УЗ введут женские купе на маршрутах дальнего сообщения. Именно так в компании ответили на петицию с просьбой создания раздельных вагонов в поездах.

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