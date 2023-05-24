Не было с начала войны: Укрзализныця возвращает на маршрут скоростной Интерсити+ через Днепр

В Укрзализныце анонсировали возврат скоростного Интерсити+, курсирующего по маршруту Киев — Днепр — Запорожье. В компании отметили, что это произойдет впервые с 24 февраля 2022 года.
Вернется на маршрут Интерсити+ уже 10 июня.
Комфортный Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25. Обратно из Запорожья отправка в 14:45, Днепр 16:04, 22:15.
Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении и на сайте Укрзализныци.
Напомним, ранее Укрзализныця анонсировала новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня, которые соединят Днепр с курортами Закарпатья. Он также предусматривает появление двух новых рейсов. Кроме этого, в УЗ введут женские купе на маршрутах дальнего сообщения. Именно так в компании ответили на петицию с просьбой создания раздельных вагонов в поездах.
Читайте также:
Автор:
Работа в Днепре с ежедневной оплатой позволяет получать «живые» деньги…
Нужна помощь.
23 мая на трассе возле села Булаховка полицейские задержали 35-летнюю…
Зарегистрировать место жительства в Днепре можно через Центры предоставления админуслуг…
24 мая в городском совете Днепра провели 37-ю очередную сессию. Заседание длилось около 50 минут и проходило в смешанном формате – очно и видеосвязью.
Работа в Днепре с ежедневной оплатой позволяет получать «живые» деньги каждый день и не ждать определенного числа месяца. На получку каждый день могут рассчитывать сиделки, продавцы, разнорабочие, курьеры и еще много специалистов.
Нужна помощь.
Сегодня в Днепре на улице Янтарной произошла трагедия.
ПЦУ перешла на Новоюлианский календарь.
23 мая на трассе возле села Булаховка полицейские задержали 35-летнюю женщину за продажу наркотиков. Она как раз ожидала на обочине покупателя.
В Кривом Роге в 2023 году появилось на свет более тысячи малышей.
Будьте осторожны за рулем!
Зарегистрировать место жительства в Днепре можно через Центры предоставления админуслуг или портал «Дія». Без регистрации ребенок или взрослый не сможет получить часть услуг от государства или элементарно оформить кредит в банке.
В Днепре и области будут следить за скоростью на дорогах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!