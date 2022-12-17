Не было почти сутки: где в Днепре уже появилось водоснабжение

Известно, что воду дали на Победе, по словам днепрян, кое-где появилось водоснабжение на левом берегу.

Однако пока в городе проблемы с водоснабжением из-за обесточивания. Постепенно возобновляет работу насосная станция, подающая воду на низовую часть Днепра.

На Победе и на левом берегу вода была ночью, но в нагорной части города ее нет больше суток. На Александра Поля днепряне набирают техническую воду из водосточных труб. Напомним, ранее в департаменте благоустройства сообщили, что предприятие, которое снабжает водой часть правого берега (Титова, Рабочая, Гагарина, Криворожская, Строителей, Богдана Хмельницкого) пока ожидает завершения ремонтных работ со стороны Укрэнерго, поэтому восстановление водоснабжения планируется там только около 15:00 17 декабря.

Что с теплом?

По информации департамента благоустройства и инфраструктуры, по состоянию на 14 часов из-за отсутствия давления водоснабжения из-за обесточивания ДТЭК остановлено 5 котельных. Они обеспечивают теплом 189 жилых домов, 10 учебных заведений и 3 лечебных заведения.

Тепло отсутствует по пр. Александра Поля, ул. Полетаева, ул. Стромцова, ул. Нахимова и пр. Богдана Хмельницкого.

По состоянию на 14:00 из-за отсутствия электроэнергии и холодного водоснабжения пока не работают районные котельные в Чечелевском районе.

Работают котельные: по ул. Надежды Алексеенко и ул. Владимира Великого, которые снабжают теплом медицинские учреждения, на ул. Воскресенская, которая обеспечивает теплом около 60 домов и 1 медицинское учреждение.

На Левобережной части города котельные работают частично. Однако из-за отсутствия водоснабжения вынуждены работать на запасах воды в баках. Остальные коммунальные предприятия помогают эти запасы пополнять.

В Новокодакском районе напряжение на котельной подано, но отсутствует водоснабжение. Потому их работа запущена не в полном объеме.

По состоянию на 14:00 возобновлена работа котельной на ул. Липовая, 1.

Другие котельные не работают в связи с отсутствием давления воды из-за отсутствия электроэнергии.

Что касается Приднепровской ТЭС, то коммунальщики до сих пор ждут возобновления работы со стороны станции.

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