НБУ ввел новые правила для супермаркетов касательно оборота налички

Это, прежде всего, касается услуги по выдаче наличных денег на кассе.

Национальный банк Украины ввел новые ограничения на выдачу наличных через кассы, говорится в сообщении на сайте НБУ.

Теперь снять деньги на кассе супермаркета можно лишь совершив покупку более чем на 500 гривен. Максимальная сумма, которую можно получить в магазине определяется каждым торговым заведением индивидуально. В то же время кассир имеет право отказать потребителю в предоставлении услуги, если в кассе отсутствует необходимая сумма для расчета наличными.

Кроме этого, покупатели теперь могут попросить заменить поврежденную банкноту или монету, или отказаться от нее во время осуществления расчетов. Это касается и услуги по выдаче наличных денег на кассе.

Кассир должен выдать клиенту купюры в хорошем состоянии, то есть пригодные для обращения, а также они быть настоящими и платежеспособными и такими, какими их примут к оплате везде.

Поврежденные или изношенные купюры супермаркеты или магазины могут передать в банковские учреждения вместе с другими наличными денежными средствами для дальнейшей замены Нацбанком.

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