Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

НБУ ввел новые правила для супермаркетов касательно оборота налички

Сегодня 12:58
просмотров

Это, прежде всего, касается услуги по выдаче наличных денег на кассе.

Новости Днепра про НБУ ввел новые правила для супермаркетов касательно оборота налички

Национальный банк Украины ввел новые ограничения на выдачу наличных через кассы, говорится в сообщении на сайте НБУ.

Теперь снять деньги на кассе супермаркета можно лишь совершив покупку более чем на 500 гривен. Максимальная сумма, которую можно получить в магазине определяется каждым торговым заведением индивидуально. В то же время кассир имеет право отказать потребителю в предоставлении услуги, если в кассе отсутствует необходимая сумма для расчета наличными.

Кроме этого, покупатели теперь могут попросить заменить поврежденную банкноту или монету, или отказаться от нее во время осуществления расчетов. Это касается и услуги по выдаче наличных денег на кассе.

Кассир должен выдать клиенту купюры в хорошем состоянии, то есть пригодные для обращения, а также они быть настоящими и платежеспособными и такими, какими их примут к оплате везде.

Поврежденные или изношенные купюры супермаркеты или магазины могут передать в банковские учреждения вместе с другими наличными денежными средствами для дальнейшей замены Нацбанком.

Читайте также:

Новости Днепра про НБУ ввел новые правила для супермаркетов касательно оборота наличкиУкраїнська Новости Днепра про НБУ ввел новые правила для супермаркетов касательно оборота наличкиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будут
    Новости Днепра
    27.08.2024 14:33
    НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будут

    НБУ таки введет ограничения на переводы между карточками.

    НБУ введет ограничения на переводы по карточкам: названы сроки
    Новости Украины
    13.08.2024 17:35
    НБУ введет ограничения на переводы по карточкам: названы сроки

    Ограничения на переводы между карточками планируют ввести в ближайшее время.

    В Украине исчезнут некоторые банкноты номиналом 500 грн: нужно ли их обменивать
    Новости Украины
    22.07.2024 14:08
    В Украине исчезнут некоторые банкноты номиналом 500 грн: нужно ли их обменивать

    НБУ начнет изымать из обращения старые банкноты номиналом в 500…

    Исторический максимум: официальный курс доллара впервые превысил 41 гривну
    Новости Днепра
    12.07.2024 16:39
    Исторический максимум: официальный курс доллара впервые превысил 41 гривну

    Это произошло впервые.

    Последние новости

    Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров
    Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров

    Обуховский остров в Днепре был пристанищем казака Обуха. Сегодня это просто большой зеленый остров посреди реки, неподалеку от Обуховки. Его размеры небольшие – около полутора километров на километр. На острове в 1650-х годах был казацкий «уход».

    Сегодня 14:51
    1
    просмотров
    В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль
    В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

    В Каменском подросток поджег пиццерию и автомобиль.

    Сегодня 14:20
    3
    просмотров
    Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке
    Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

    Археологи исторического музея обнаружили вблизи Днепра следы древних иранских племен.

    Сегодня 13:42
    1
    просмотров
    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности
    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности

    В ДТЭК объяснили, почему свет иногда отключают вне графиков.

    Сегодня 12:47
    4
    просмотров
    Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече
    Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече

    Купить мороженое в Днепре можно не только в магазинах, но и в ларьках на улицах. Точки продажи находятся в местах наибольшего скопления людей: парках, скверах и других зеленых зонах города. Продавцы сидят под зонтиком рядом с холодильником либо находятся за…

    Сегодня 12:40
    2
    просмотров
    В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок
    В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок

    Три общины Днепропетровщины остались без воды на неопределенный срок.

    Сегодня 12:14
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене
    На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене

    На Днепропетровщине будут судить эксчиновницу исполкома Криворожского городского совета.

    Сегодня 12:11
    4
    просмотров
    В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения
    В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения

    Внесены изменения в маршрут трамвая №1.

    Сегодня 11:36
    3
    просмотров
    Днепропетровщина вошла в двойку лидеров в необычном рейтинге
    Днепропетровщина вошла в двойку лидеров в необычном рейтинге

    Днепропетровщина – вторая среди лидеров за открытием новых ФЛПов.

    Сегодня 11:22
    7
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина чуть не угорел из-за включенного генератора в гараже
    На Днепропетровщине мужчина чуть не угорел из-за включенного генератора в гараже

    В Каменском на Днепропетровщине спасали мужчину, отравившегося угарным газом.

    Сегодня 11:13
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх