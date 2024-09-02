НБУ ввел новые правила для супермаркетов касательно оборота налички

Национальный банк Украины ввел новые ограничения на выдачу наличных через кассы, говорится в сообщении на сайте НБУ.
Теперь снять деньги на кассе супермаркета можно лишь совершив покупку более чем на 500 гривен. Максимальная сумма, которую можно получить в магазине определяется каждым торговым заведением индивидуально. В то же время кассир имеет право отказать потребителю в предоставлении услуги, если в кассе отсутствует необходимая сумма для расчета наличными.
Кроме этого, покупатели теперь могут попросить заменить поврежденную банкноту или монету, или отказаться от нее во время осуществления расчетов. Это касается и услуги по выдаче наличных денег на кассе.
Кассир должен выдать клиенту купюры в хорошем состоянии, то есть пригодные для обращения, а также они быть настоящими и платежеспособными и такими, какими их примут к оплате везде.
Поврежденные или изношенные купюры супермаркеты или магазины могут передать в банковские учреждения вместе с другими наличными денежными средствами для дальнейшей замены Нацбанком.
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