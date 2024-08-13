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НБУ введет ограничения на переводы по карточкам: названы сроки

Сегодня 17:35
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Ограничения на переводы между карточками планируют ввести в ближайшее время.

Новости Днепра про НБУ введет ограничения на переводы по карточкам: названы сроки

Правление Национального банка планирует рассмотреть соответствующее решение до конца недели. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Экономической правде.

О необходимости введения ограничения исходных P2P-переводов заговорили в конце мая этого года. НБУ таким образом хочет бороться с теневыми финоперациями, а именно с «дропами» – это когда мошенники покупают у рядовых граждан персональные данные и открывают банковские карты, чтобы вывести средства «в тень».

Ограничения на переводы могут быть введены уже к концу недели.

Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а следующую неделю (с 12 по 18 августа – ред.) будем рассматривать его на правлении», — сказал Пышный.

По словам главы НБУ, анонс ограничений «вызвал шквал критики и непонимания». Больше всего возмутились волонтеры, которые получают переводы на карточку от сотен людей, чтобы закрывать потребности военных, поэтому нововведение может негативно повлиять на их работу.

Мы провели с волонтерами несколько встреч, собрали обратную связь. Показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы. Градус обсуждения снизился. Это значит, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал, – добавил он.

Для борьбы с дропами также необходимы изменения в законодательстве, впрочем, пока эти нововведения на стадии обсуждения.

Напомним, ранее НБУ заявил, что планирует ввести ограничение на перевод средств с карты на карточку 30 операциями в месяц на сумму не более 100 тысяч гривен.

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Новости Днепра про НБУ введет ограничения на переводы по карточкам: названы срокиУкраїнська Новости Днепра про НБУ введет ограничения на переводы по карточкам: названы срокиРусский

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