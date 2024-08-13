НБУ введет ограничения на переводы по карточкам: названы сроки

Правление Национального банка планирует рассмотреть соответствующее решение до конца недели. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Экономической правде.
О необходимости введения ограничения исходных P2P-переводов заговорили в конце мая этого года. НБУ таким образом хочет бороться с теневыми финоперациями, а именно с «дропами» – это когда мошенники покупают у рядовых граждан персональные данные и открывают банковские карты, чтобы вывести средства «в тень».
Ограничения на переводы могут быть введены уже к концу недели.
Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а следующую неделю (с 12 по 18 августа – ред.) будем рассматривать его на правлении», — сказал Пышный.
По словам главы НБУ, анонс ограничений «вызвал шквал критики и непонимания». Больше всего возмутились волонтеры, которые получают переводы на карточку от сотен людей, чтобы закрывать потребности военных, поэтому нововведение может негативно повлиять на их работу.
Мы провели с волонтерами несколько встреч, собрали обратную связь. Показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы. Градус обсуждения снизился. Это значит, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал, – добавил он.
Для борьбы с дропами также необходимы изменения в законодательстве, впрочем, пока эти нововведения на стадии обсуждения.
Напомним, ранее НБУ заявил, что планирует ввести ограничение на перевод средств с карты на карточку 30 операциями в месяц на сумму не более 100 тысяч гривен.
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