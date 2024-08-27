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НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будут

Сегодня 14:33
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НБУ таки введет ограничения на переводы между карточками.

Новости Днепра про НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будут

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на шесть месяцев устанавливает лимит в 150 тысяч гривен для переводов с карты на карту (P2P, C2С).

Об этом пишет прес-служба НБУ.

Лимит будет действовать на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Однако лимиты не касаются счетов волонтеров, соответствующих определенным постановлением критериям, а также не действуют на перевод денег между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и на переводы юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN – без ограничений.

В НБУ приводят статистику, что 98% банковских клиентов ежемесячно делают переводы, не превышающие 150 тысяч гривен, поэтому этот лимит не повлияет на их физическую активность.

Напомним, ограничения хотят ввести, чтобы бороться с дропами. Дропы – это люди, которые за деньги передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование другим людям. Их счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств. Анализ Нацбанка показывает, что через карты дропов может проходить примерно 200 миллиардов гривен в год.

С осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов P2P-переводов в системе, а также рост количества карточек, из которых производят такие переводы, и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

В течение периода действия лимитов НБУ будет нарабатывать и другие решения, как решить проблему дроп и отказаться от введенных лимитов.

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Новости Днепра про НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будутУкраїнська Новости Днепра про НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будутРусский

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