НБУ планирует ввести в Украине лимиты для перевода с карты на карту

НБУ все же планирует установить лимиты на количество банковских переводов между картами.

Национальный банк Украины введет ограничения для перевода с карты на карту. Нововведение ранее возмутило общественность, в частности, волонтеров помогающих силам обороны.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, сейчас проводятся обсуждения этого вопроса с волонтерами, чтобы ограничение не повлияло на работу благотворителей.

Сейчас у нас идет фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению, — сказал Пышный.

По его словам, представители НБУ «сейчас во второй итерации обсуждения с волонтерской средой, собираем их позиции, анализируем».

Но мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы, – сообщил глава НБУ.

Напомним, ранее НБУ анонсировало введение ограничений на исходные операции «с карты на карту». Планировалось, что в месяц можно будет сделать не более 30 переводов на общую сумму 100 тысяч гривен.