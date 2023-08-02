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  • НБУ отозвал лицензию у банка «Конкорд» и ликвидировал его: что будет с вкладами физлиц

НБУ отозвал лицензию у банка «Конкорд» и ликвидировал его: что будет с вкладами физлиц

Сегодня 09:30
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Правление Национального банка Украины решило отозвать банковскую лицензию у АО "АКБ "Конкорд" и ликвидировать банк с 1 августа 2023 года.

Новости Днепра про НБУ отозвал лицензию у банка

Соответствующее решение принято согласно статье 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, – говорится в сообщении Национального банка.

Отмечается, что доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины. Также НБУ напомнил, что в течение последних двух лет по результатам осуществления надзора в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма регулятор оштрафовал банк за нарушения на 60,4 миллиона гривен и выдал письменное предостережение.

В то же время в НБУ заверили, что каждый вкладчик банка «Конкорд» получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Ориентировочная сумма гарантированных выплат вкладчикам на 1 июля 2023 года составляет 1 116,25 млн грн, добавили в НБУ.

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