Название Павлограда «пропало» на въезде в город

На днях коммунальщики павлоградского КП «Уютный город» демонтировали старые буквы со стелы, стоящей на одном из въездов в город. Дизайн конструкции немного обновили, теперь вместо «Павлоград» изображена фраза «Несокрушимый город».
Как сообщили в исполкоме Павлоградского горсовета, обновив стелу на въезде в город, коммунальщики воплотили свое видение визитной карточки Павлограда.
Каждый из орнаментов, изображенных на потолке, имеет сакральное значение. Дизайнеры вдохновлялись цветами украинских вышиванок и смыслами, которые они несут.
Синий – духовность, и рядом с ним – оранжевый, как символ изобилия, богатства. Зеленый – это сама жизнь, весна, красота и молодость. Белый помогает восстановить энергетический запас человека, – говорится в сообщении.
До этого стелу обновляли в 2021 году, когда буквы, окрашенные в сине-желтый цвет активистами, убрали, а вместо них вывесили баннер с надписью города. Саму стелу тоже спрятали за баннерами с орнаментом.
Напомним, ранее в горсовете Павлограда заявили, что не будут переименовывать город.
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