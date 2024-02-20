Название Павлограда «пропало» на въезде в город

В Павлограде обновили аварийную стелу под названием города.

На днях коммунальщики павлоградского КП «Уютный город» демонтировали старые буквы со стелы, стоящей на одном из въездов в город. Дизайн конструкции немного обновили, теперь вместо «Павлоград» изображена фраза «Несокрушимый город».

Как сообщили в исполкоме Павлоградского горсовета, обновив стелу на въезде в город, коммунальщики воплотили свое видение визитной карточки Павлограда.

Каждый из орнаментов, изображенных на потолке, имеет сакральное значение. Дизайнеры вдохновлялись цветами украинских вышиванок и смыслами, которые они несут.

Синий – духовность, и рядом с ним – оранжевый, как символ изобилия, богатства. Зеленый – это сама жизнь, весна, красота и молодость. Белый помогает восстановить энергетический запас человека, – говорится в сообщении.

До этого стелу обновляли в 2021 году, когда буквы, окрашенные в сине-желтый цвет активистами, убрали, а вместо них вывесили баннер с надписью города. Саму стелу тоже спрятали за баннерами с орнаментом.

Напомним, ранее в горсовете Павлограда заявили, что не будут переименовывать город.

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