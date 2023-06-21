Назвались полицейскими и забрали 60 тыс. грн: в Днепропетровской области задержали группу преступников

Как сообщили в полиции, 4 человека представились полицейскими и зашли на территорию домовладения, расположенного в Криворожском районе. Там, угрожая оружием, они напали на 32-летнего владельца, избили его и забрали ценные вещи, в том числе 60 тысяч гривен. После этого злоумышленники скрылись.
Полицейские установили, что к преступлению причастны 30-летний ранее судимый лидер группы и трое мужчин в возрасте 19, 22, 23 лет. Злоумышленников задержали.
В ходе следственных действий полицейские провели обыски по местам проживания фигурантов и изъяли 3 пистолета с патронами, гранату РГД-5, а также слип-пакеты с психотропным веществом PVP. Кроме того, частично установлено местонахождение похищенного имущества потерпевшего – банковские карты, мобильный телефон, ключи от авто и деньги.
Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а организатору – по ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробности.
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