Назвали причину масштабного пожара, охватившего Днепровский район

Масштабный пожар в Днепровском районе локализовали, однако огонь тушат до сих пор.

Произошедший в Елизаветовке Днепровского района масштабный пожар локализован, об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

В общей сложности огонь охватил 47 га Петриковской территориальной общины. Кроме леса горели и три здания, авто. Пострадал человек, но его жизни ничего не угрожает.

Как уточнили в Восточном лесном офисе, огонь также перекинулся на территорию Куриловского лесничества, где его с помощью видеонаблюдения зафиксировала лесная охрана и сразу приступила к тушению огня.

Кроме пожарных ГСЧС, пожар также тушат сотрудники Курилисского, Шульговского и Панковского лесничеств. Тушение огня осложняют сильные порывы ветра, однако в 17:15 пожар удалось локализовать.

Причина возгорания – человеческий фактор. Пожар возник в результате поджога сухой травы во дворе, предполагают сотрудники лесничества.

Напомним, ранее мы сообщали, что вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары. Из-за возгорания даже перекрывали трассу, но по состоянию на 19:00 движение транспорта частично восстановили.

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