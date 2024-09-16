Назвали причину масштабного пожара, охватившего Днепровский район

Произошедший в Елизаветовке Днепровского района масштабный пожар локализован, об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
В общей сложности огонь охватил 47 га Петриковской территориальной общины. Кроме леса горели и три здания, авто. Пострадал человек, но его жизни ничего не угрожает.
Как уточнили в Восточном лесном офисе, огонь также перекинулся на территорию Куриловского лесничества, где его с помощью видеонаблюдения зафиксировала лесная охрана и сразу приступила к тушению огня.
Кроме пожарных ГСЧС, пожар также тушат сотрудники Курилисского, Шульговского и Панковского лесничеств. Тушение огня осложняют сильные порывы ветра, однако в 17:15 пожар удалось локализовать.
Причина возгорания – человеческий фактор. Пожар возник в результате поджога сухой травы во дворе, предполагают сотрудники лесничества.
Напомним, ранее мы сообщали, что вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары. Из-за возгорания даже перекрывали трассу, но по состоянию на 19:00 движение транспорта частично восстановили.
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