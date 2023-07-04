Наибольшее продвижение: ВСУ на Бердянском направлении продвинулись в глубину обороны врага до 2 км.

Украинские военные продолжают продвигаться на таврическом направлении. В частности, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны врага до 2 км.

Об этом сообщает спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень.

«На таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину врага до 2 км», — рассказал он.

По данным спикера, Силы обороны закрепляются на занятых рубежах.

«Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование», — отметил он.

В то же время враг оказывает «ожесточенное сопротивление», однако ВСУ системно давят на определенные участки фронта, продавливая врага.

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