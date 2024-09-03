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  • Нависал над головами прохожих: в Днепре на Рабочей с крыши сорвало кусок кровли

Нависал над головами прохожих: в Днепре на Рабочей с крыши сорвало кусок кровли

Сегодня 19:37
просмотров

В Днепре на Рабочей над головами прохожих нависал кусок крыши.

Новости Днепра про Нависал над головами прохожих: в Днепре на Рабочей с крыши сорвало кусок кровли

На улице Рабочей, 89 убрали кусок кровли, который сорвался с крыши и нависал над головами людей.

Улица Рабочая, 89 со стороны улицы Рабочей висит кусок шифера, пожалуйста, сделайте что-нибудь, написала местная жительница Анета в чат Общественного совета Днепра.

Сейчас кусок крыши, которая нависала над прохожими, убрали, поэтому местные могут не бояться за свою жизнь, когда проходят мимо дома.

Новости Днепра про Нависал над головами прохожих: в Днепре на Рабочей с крыши сорвало кусок кровли

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Новости Днепра про Нависал над головами прохожих: в Днепре на Рабочей с крыши сорвало кусок кровлиУкраїнська Новости Днепра про Нависал над головами прохожих: в Днепре на Рабочей с крыши сорвало кусок кровлиРусский

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