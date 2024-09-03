Нависал над головами прохожих: в Днепре на Рабочей с крыши сорвало кусок кровли

Сейчас кусок крыши, которая нависала над прохожими, убрали, поэтому местные могут не бояться за свою жизнь, когда проходят мимо дома.

Улица Рабочая, 89 со стороны улицы Рабочей висит кусок шифера, пожалуйста, сделайте что-нибудь, написала местная жительница Анета в чат Общественного совета Днепра.

На улице Рабочей, 89 убрали кусок кровли, который сорвался с крыши и нависал над головами людей.

В Днепре на Рабочей над головами прохожих нависал кусок крыши.

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