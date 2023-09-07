Навсегда 21: в больнице остановилось сердце лейтенанта Нацгвардии с Днепропетровщины

2 сентября в Запорожской больнице остановилось сердце лейтенанта Национальной гвардии Сергея Чурсина. Ему был 21 год.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
В июле 2019 года Сергея призвали на военную службу. В 2023 году он окончил Национальную академию Национальной гвардии Украины.
У воина остались мать, опекун, сестра и бабушка.
Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким по поводу непоправимой утраты. Низкий поклон нашему воину-защитнику! Вечная память Герою! – отметил Олег Гапич.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
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