Навсегда 21: в больнице остановилось сердце лейтенанта Нацгвардии с Днепропетровщины

Светлая память!

2 сентября в Запорожской больнице остановилось сердце лейтенанта Национальной гвардии Сергея Чурсина. Ему был 21 год.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

В июле 2019 года Сергея призвали на военную службу. В 2023 году он окончил Национальную академию Национальной гвардии Украины.

У воина остались мать, опекун, сестра и бабушка.

Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким по поводу непоправимой утраты. Низкий поклон нашему воину-защитнику! Вечная память Герою! – отметил Олег Гапич.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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