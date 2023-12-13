Навсегда 21: на Авдеевском направлении погиб солдат из Днепропетровской области

Вечная слава!

8 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания на Авдеевском направлении погиб солдат из Днепропетровской области Максим Веселый. Ему был 21 год.

Об этом сообщила Криворожская районная государственная администрация.

Парня вспоминают как приветливого и вежливого человека. Он всегда был искренним в мыслях и намерениях, решительным в действиях.

Каждая потеря наших защитников и защитниц оставляет жгучую боль в сердце. Они – патриоты своей страны. Они верили в свободу и независимость Украины. Герои не умирают! – отметил начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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