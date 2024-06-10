Навсегда 20: на фронте погиб уроженец Кривого Рога Иван Гамолин

На войне погиб 20-летний Защитник Украины Гамолин Иван Максимович.

Об этом сообщили на странице заведения, в котором учился парень, – Криворожской общеобразовательной школе №61.

5 лет назад активный, всегда улыбающийся, Иван сидел за партой и был ярким огоньком для каждого, кто его знал. В 19 лет не стал ждать и пошел защищать нашу страну, в составе первого стрелкового батальона Вооруженных сил Украины… Твоя душа всегда сияла лучами теплоты и доброты. Как не хочется верить, что мир потерял твою светлую улыбку. А Тебе еще жить и жить, — написали в публикации.