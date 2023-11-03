Наводил российские «Грады» на Никополь: в одной из украинских воинских частей поймали «крота»

Военный, служивший в одной из воинских частей, сливал россиянам координаты целей в Никополе. Предателя приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает СБУ.
В поле зрения силовиков мужчина попал после того, как оказалось, что его мама не только живет на территории оккупированного Энергодара, но тесно сотрудничает с российскими военными.
Предатель наводил «Грады» и дроны на портовую инфраструктуру Никополя, а также на важные оборонные объекты. Кроме того, одна из основных его задач — установление локаций подразделений ВСУ, стоящих вблизи акватории Днепра.
Впрочем, военные контрразведчики СБУ своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали. Это позволило провести комплексные меры по обезопасению сил обороны от обстрелов из российских «Градов», ствольной артиллерии и дронов-камикадзе.
По материалам украинской спецслужбы суд назначил предателю 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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