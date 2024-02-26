Навели ракету на дом на Победе в Днепре: глава СБУ Малыш о разоблачении агентурной сети РФ «Серб»

Об этом Василий Малюк рассказал 25 февраля во время форума «Украина. Год 2024».
По его информации, в Днепре разоблачена российская агентурная сеть «Серб». Восемь человек работали на спецслужбы РФ и помогали корректировать ракеты. Одну из них направили в дом на Победе 14 января 2023 года. Тогда погибли более 40 человек, еще почти 100 получили ранения разной степени тяжести.
Малюк отметил, что все агенты работали на ГРУ ГШ (главное разведывательное управление генштаба РФ). Общаясь с волонтерами и военными, они собирали большое количество важных данных и передавали врагу, в том числе организовывали ракетные обстрелы.
И все мы помним тот страшный, скорбный по-настоящему момент, когда погибло много гражданских и ракета попала в обычный жилой дом. Это тоже была их работа, – сказал Василий Малюк.
Напомним, что в СБУ уже сообщали о разоблачении некоторых членов группировки «Серб». Всего в агентурную сеть входило восемь человек, которые выдавали себя за волонтеров, искали военных, имели с ними связь.
В частности, агенты «Серб» направили ракеты на еще один гражданский объект — больницу, в которую попали в мае 2023 года.
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