Навеки 29: под Соледаром погиб Защитник из Днепропетровщины

Сергей родился в селе Апполоновка Днепропетровской области. Окончил местную среднюю школу. Долгое время работал водителем автобуса. Женился, воспитывал дочь. Больше всего мечтал жить в свободной стране и заботиться о семье.
Об этом сообщили в сети на странице Мемориал Героев.
С первых дней полномасштабной войны Сергей присоединился к эвакуации людей из Харькова. За этот период удалось вывезти около 1500 человек.
Начал защищать Украину в составе пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Был водителем. Вместе с собратьями выполнял боевые задания на Харьковщине, а затем отправился в Донецкую область, где и принял свой последний бой.
Янчук награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.
У Сергея остались мама Светлана, папа Виктор, старший брат Александр, жена Анна, дочь Мелана, родные и друзья.
Читайте также:
Автор:
Местом для рисунка в Кривом Роге выбрали подземный переход, предварительно…
Во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала…
Сегодня враг дважды обстрелял Никопольский район. К счастью, пострадавших среди…
Сегодня около на перекрестке улиц Титова и Макарова произошло ДТП.
Поздравляем с отличным результатом!
Зонт сегодня не понадобится!
Местом для рисунка в Кривом Роге выбрали подземный переход, предварительно брали разрешение на уличный рисунок у городских властей.
Во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала шесть "Кинжалов", девять "Калибров", а также десять ракет наземного базирования. Все были уничтожены украинскими защитниками.
Сегодня враг дважды обстрелял Никопольский район. К счастью, пострадавших среди людей нет.
Сегодня около на перекрестке улиц Титова и Макарова произошло ДТП.
В Донецкой области произошло 44 боевых столкновения, а ВСУ уничтожили пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.
Защищая Украину от российских окупантов, во время выполнения боевого задания погиб Голуб Иван Владимирович. Трагедия произошла 10 мая в районе Бахмута. Теперь воину навеки 37 лет.
К сожалению, каждый из нас хоть раз в жизни был свидетелем того, как водители маршрутного такси отказывали в проезде льготникам.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!