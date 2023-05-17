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Навеки 29: под Соледаром погиб Защитник из Днепропетровщины

Сегодня 06:45
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Солдат Сергей Янчук погиб в бою с оккупантами в результате ракетных обстрелов под Соледаром Донецкой области. Теперь защитнику навсегда 29 лет.

Новости Днепра про Навеки 29: под Соледаром погиб Защитник из Днепропетровщины

Сергей родился в селе Апполоновка Днепропетровской области. Окончил местную среднюю школу. Долгое время работал водителем автобуса. Женился, воспитывал дочь. Больше всего мечтал жить в свободной стране и заботиться о семье.

Об этом сообщили в сети на странице Мемориал Героев.

С первых дней полномасштабной войны Сергей присоединился к эвакуации людей из Харькова. За этот период удалось вывезти около 1500 человек.

Начал защищать Украину в составе пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Был водителем. Вместе с собратьями выполнял боевые задания на Харьковщине, а затем отправился в Донецкую область, где и принял свой последний бой.

«Наш Сережа любил жизнь, людей и желал лучшего будущего для своей семьи. Имел много друзей, был компанейским, веселым, отзывчивым к чужой беде. Никогда не давал оскорблять своих родных. Сызмальства был домашним маминым мальчиком, который потом вырос в сильного и волевого мужчину. Он любил свою жену Аню. Самым большим смыслом жизни была для него дочь Меланка, с которой у них особая связь. Она – папина дочь, похожая не только внешностью, но и чертами характера. Неуемная боль не утихает в сердцах семьи. Когда ты шел на войну, обещал вернуться, но не суждено было. Ты стал в ряды ангелов-хранителей на небесах», – написали родные о Сергее.

Янчук награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

У Сергея остались мама Светлана, папа Виктор, старший брат Александр, жена Анна, дочь Мелана, родные и друзья.

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