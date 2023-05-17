Навеки 29: под Соледаром погиб Защитник из Днепропетровщины

Сергей родился в селе Апполоновка Днепропетровской области. Окончил местную среднюю школу. Долгое время работал водителем автобуса. Женился, воспитывал дочь. Больше всего мечтал жить в свободной стране и заботиться о семье.

Об этом сообщили в сети на странице Мемориал Героев.

С первых дней полномасштабной войны Сергей присоединился к эвакуации людей из Харькова. За этот период удалось вывезти около 1500 человек.

Начал защищать Украину в составе пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Был водителем. Вместе с собратьями выполнял боевые задания на Харьковщине, а затем отправился в Донецкую область, где и принял свой последний бой.