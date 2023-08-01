Наушники Apple 2023: проводные, беспроводные и полноразмерные

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Специалисты из корпорации Apple Inc. знамениты своим нетривиальным подходам к разработке новых гаджетов. Наушники, казалось бы, должны выполнять простую функцию – передавать звук от источника непосредственно к барабанной перепонке человека. Как успели убедиться миллионы ценителей продукции с логотипом надкушенного яблока, наушники Apple прекрасно справляются с этой задачей. Но они обладают и другими функциями, мечтать о которых ранее никто не мог.

Какие типы наушников выпускает Apple Inc.

Корпорация известна, прежде всего, своими смартфонами и планшетами – iPhone и iPad. Наушники Apple не являются основной специализацией производителя. Тем не менее каталог компании содержит много интересных предложений для меломанов и любителей общения в режиме Hands-Free.

Проводные наушники Apple – EarPods

Это самые доступные по цене наушники Apple. На первый взгляд, обычные вкладыши, которые подключаются к Айфону или Android смартфону через разъем Lightning или mini-Jack 3,5 мм. То есть, подбирать EarPods нужно с учетом вашего смартфона.

В чем их преимущества перед продукцией конкурирующих фирм:

анатомическая форма, обеспечивающая хорошую фиксацию в ушном канале;

широкий динамический диапазон от 20 Гц до 20 кГц;

Remote and Mic – простое управление для принятия или завершения звонков, увеличения громкости или переключения между треками;

более высокая степень защиты от пота, воды и пыли.

Как и любая другая продукция, наушники Apple EarPods порадуют покупателя хорошей сборкой, качественной передачей звука, чувствительными микрофонами и длительным сроком службы.

Беспроводные наушники вкладыши Apple – AirPods и AirPods Pro

После появления в продаже в 2017 году первое поколение Аирподс вызвало настоящий фурор. С тех пор успело смениться три поколения AirPods и два поколения профессиональной версии AirPods Pro. Каким же функционалом обладают эти беспроводные наушники Apple:

функция пространственного аудио;

датчики для отслеживания движений головы и извлечения вкладышей из уха;

активное шумоподавление (ANC доступен в Pro-версиях) и режим прозрачности;

адаптивный эквалайзер, который подстраивается не только под предпочтения пользователя, но и положение головы;

сопряжение с экосистемой устройств Apple, а также со смартфонами и Смарт-ТВ на Андроид, ноутбуками на базе Windows.

Универсальный и интеллектуальный гаджет с кристально чистым звуком и массой полезных функций. Радуют эти наушники и длительной работой в автономном режиме без подзарядки от футляра.

Полноразмерные беспроводные наушники Apple AirPods Max

Накладные наушники также не теряют позиции. И Apple AirPods Max – лучшее тому доказательство:

динамические драйверы способны воспроизводить звук высокой четкости;

полный перевод в представлении о полноразмерных наушников – каждая деталь создана для вашего удобства;

поддержка передовых функций активного шумоподавления и прозрачного режима;

автономность до 20 часов в режиме ANC, прозрачности или непрерывного прослушивания аудио;

совместимость с операционными системами Apple – iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS.

В комплекте идет Smart Case, во время хранения в котором наушники AirPods Max переходят в режим сверхнизкого потребления электроэнергии.

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