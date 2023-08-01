Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Наушники Apple 2023: проводные, беспроводные и полноразмерные

Сегодня 14:36
просмотров

Полезная информация!

Новости Днепра про Наушники Apple 2023: проводные, беспроводные и полноразмерные

Новости Днепра про Наушники Apple 2023: проводные, беспроводные и полноразмерные

Специалисты из корпорации Apple Inc. знамениты своим нетривиальным подходам к разработке новых гаджетов. Наушники, казалось бы, должны выполнять простую функцию – передавать звук от источника непосредственно к барабанной перепонке человека. Как успели убедиться миллионы ценителей продукции с логотипом надкушенного яблока, наушники Apple прекрасно справляются с этой задачей. Но они обладают и другими функциями, мечтать о которых ранее никто не мог.

Какие типы наушников выпускает Apple Inc.

Корпорация известна, прежде всего, своими смартфонами и планшетами – iPhone и iPad. Наушники Apple не являются основной специализацией производителя. Тем не менее каталог компании содержит много интересных предложений для меломанов и любителей общения в режиме Hands-Free.

Проводные наушники Apple – EarPods

Это самые доступные по цене наушники Apple. На первый взгляд, обычные вкладыши, которые подключаются к Айфону или Android смартфону через разъем Lightning или mini-Jack 3,5 мм. То есть, подбирать EarPods нужно с учетом вашего смартфона.

В чем их преимущества перед продукцией конкурирующих фирм:

  • анатомическая форма, обеспечивающая хорошую фиксацию в ушном канале;
  • широкий динамический диапазон от 20 Гц до 20 кГц;
  • Remote and Mic – простое управление для принятия или завершения звонков, увеличения громкости или переключения между треками;
  • более высокая степень защиты от пота, воды и пыли.

Как и любая другая продукция, наушники Apple EarPods порадуют покупателя хорошей сборкой, качественной передачей звука, чувствительными микрофонами и длительным сроком службы.

Беспроводные наушники вкладыши Apple – AirPods и AirPods Pro

После появления в продаже в 2017 году первое поколение Аирподс вызвало настоящий фурор. С тех пор успело смениться три поколения AirPods и два поколения профессиональной версии AirPods Pro. Каким же функционалом обладают эти беспроводные наушники Apple:

  • функция пространственного аудио;
  • датчики для отслеживания движений головы и извлечения вкладышей из уха;
  • активное шумоподавление (ANC доступен в Pro-версиях) и режим прозрачности;
  • адаптивный эквалайзер, который подстраивается не только под предпочтения пользователя, но и положение головы;
  • сопряжение с экосистемой устройств Apple, а также со смартфонами и Смарт-ТВ на Андроид, ноутбуками на базе Windows.

Универсальный и интеллектуальный гаджет с кристально чистым звуком и массой полезных функций. Радуют эти наушники и длительной работой в автономном режиме без подзарядки от футляра.

Полноразмерные беспроводные наушники Apple AirPods Max

Накладные наушники также не теряют позиции. И Apple AirPods Max – лучшее тому доказательство:

  • динамические драйверы способны воспроизводить звук высокой четкости;
  • полный перевод в представлении о полноразмерных наушников – каждая деталь создана для вашего удобства;
  • поддержка передовых функций активного шумоподавления и прозрачного режима;
  • автономность до 20 часов в режиме ANC, прозрачности или непрерывного прослушивания аудио;
  • совместимость с операционными системами Apple – iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS.

В комплекте идет Smart Case, во время хранения в котором наушники AirPods Max переходят в режим сверхнизкого потребления электроэнергии.

 

Новости Днепра про Наушники Apple 2023: проводные, беспроводные и полноразмерныеРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Ураган на Днепропетровщине уничтожил несколько гектаров леса
Ураган на Днепропетровщине уничтожил несколько гектаров леса

Мощный ураган, накрывший часть области в ночь на 28 июля, уничтожил несколько гектаров леса.

Сегодня 13:05
4
просмотров
Как 30 лет назад выглядел тупик маршруток возле «Мост-сити»: хаты-мазанки высотой в полтора этажа (ФОТО)
Как 30 лет назад выглядел тупик маршруток возле «Мост-сити»: хаты-мазанки высотой в полтора этажа (ФОТО)

Журналисты dnepr.info вспомнили, как раньше выглядел тупик маршруток в центре города. Сегодня территориально он находится рядом с ТЦ «Мост Сити», кажется, каждый житель города хоть раз и садился там на автобус нужного направления и каждому знаком этот квадратный «дворик», где…

Сегодня 12:30
6
просмотров
Переименование Новомосковска неизбежно: как будут выбирать новое название города
Переименование Новомосковска неизбежно: как будут выбирать новое название города

В Новомосковске на Днепропетровщине продолжается подготовка к переименованию города.

Сегодня 12:26
3
просмотров
В Днепре возобновит движение популярный автобус
В Днепре возобновит движение популярный автобус

В Днепре один из автобусов возобновит движение по привычному маршруту.

Сегодня 11:32
12
просмотров
На Днепропетровщине заметили уникальный шелковый цветок: пахнет, как липа
На Днепропетровщине заметили уникальный шелковый цветок: пахнет, как липа

Природа Днепропетровской области завораживает и удивляет. Очень часто в нашем регионе можно увидеть редкие и очень необычные растения.

Сегодня 11:25
10
просмотров
«Родился в рагулятне»: на границе с Молдовой поймали блогера из Кривого Рога, мечтавшего о России
«Родился в рагулятне»: на границе с Молдовой поймали блогера из Кривого Рога, мечтавшего о России

Криворожец называл Украину "рагулятней".

Сегодня 11:05
4
просмотров
В Днепропетровской области российские агенты вербовали правоохранителей и военных
В Днепропетровской области российские агенты вербовали правоохранителей и военных

В Днепропетровской области поймали двух вражеских агентов, вербовавших украинцев.

Сегодня 10:24
11
просмотров
В Днепре на ж/м Тополь-3 нашли в кустах тело мужчины: комментарий полиции
В Днепре на ж/м Тополь-3 нашли в кустах тело мужчины: комментарий полиции

Вчера, 31 июля, в Днепре на жилом массиве Тополь-3 в кустах нашли тело мужчины.

Сегодня 10:21
13
просмотров
Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн
Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн

Если у вас дома есть копилка с монетами, то пора "потрясти" ее - жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн.

Сегодня 10:00
28
просмотров
В Днепре в парке «Зеленый гай» ребенок застрял на канатной дороге: завис в воздухе (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре в парке «Зеленый гай» ребенок застрял на канатной дороге: завис в воздухе (ФОТО, ВИДЕО)

Плюс еще одна фобия...

Сегодня 09:30
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх