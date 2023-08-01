Наушники Apple 2023: проводные, беспроводные и полноразмерные

Специалисты из корпорации Apple Inc. знамениты своим нетривиальным подходам к разработке новых гаджетов. Наушники, казалось бы, должны выполнять простую функцию – передавать звук от источника непосредственно к барабанной перепонке человека. Как успели убедиться миллионы ценителей продукции с логотипом надкушенного яблока, наушники Apple прекрасно справляются с этой задачей. Но они обладают и другими функциями, мечтать о которых ранее никто не мог.
Какие типы наушников выпускает Apple Inc.
Корпорация известна, прежде всего, своими смартфонами и планшетами – iPhone и iPad. Наушники Apple не являются основной специализацией производителя. Тем не менее каталог компании содержит много интересных предложений для меломанов и любителей общения в режиме Hands-Free.
Проводные наушники Apple – EarPods
Это самые доступные по цене наушники Apple. На первый взгляд, обычные вкладыши, которые подключаются к Айфону или Android смартфону через разъем Lightning или mini-Jack 3,5 мм. То есть, подбирать EarPods нужно с учетом вашего смартфона.
В чем их преимущества перед продукцией конкурирующих фирм:
Как и любая другая продукция, наушники Apple EarPods порадуют покупателя хорошей сборкой, качественной передачей звука, чувствительными микрофонами и длительным сроком службы.
Беспроводные наушники вкладыши Apple – AirPods и AirPods Pro
После появления в продаже в 2017 году первое поколение Аирподс вызвало настоящий фурор. С тех пор успело смениться три поколения AirPods и два поколения профессиональной версии AirPods Pro. Каким же функционалом обладают эти беспроводные наушники Apple:
Универсальный и интеллектуальный гаджет с кристально чистым звуком и массой полезных функций. Радуют эти наушники и длительной работой в автономном режиме без подзарядки от футляра.
Полноразмерные беспроводные наушники Apple AirPods Max
Накладные наушники также не теряют позиции. И Apple AirPods Max – лучшее тому доказательство:
В комплекте идет Smart Case, во время хранения в котором наушники AirPods Max переходят в режим сверхнизкого потребления электроэнергии.
Виктория
Автор:
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