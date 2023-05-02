Насыщенный «металлами»: на заводе в Кривом Роге вырос аномально большой гриб-сморчок (ФОТО)

В Кривом Роге заметили аномально крупный гриб.

В области активно проходит весенний сезон грибов. Поклонники тихой охоты постоянно хвастаются своим уловом и необычными находками. Вот и жительница Кривого Рога показала гриб-переросток, найденный на заводе.

По словам жительницы Кривого Рога, аномально крупный гриб вырос на одном из металлургических предприятий. Размеры этого промышленного великана поражают. Обычно у морщин длина ножки достигает 1-2 см, а шапочка 3-6 сантиметра в высоту. Как видим, этот явно перерос своих родственников.

Кривой Рог. 1 мая 2023 года. Сморчок-переросток. Вырос на металлургическом предприятии, – пишет Маргарита Адаменко.

В сети шутят об условиях, в которых рос гигантский гриб:

«С микро- и макроэлементами — полезно пожалуй»

«Вырос на металлургическом предприятии, поэтому обогатит организм полезными металлами)))»

«Он хоть не отражался когда вы его выдергивали?»

«нет мне его принесли ))

«ну не морщин пришел и пленных привел, и то для металлургического предприятия уже гуд))», – пишут криворожцы.

Для справки: сморчки – одни из ранних весенних грибов. Внешне похожи на сморщенное яблоко или на пчелиные соты. Из-за довольно странного вида их в Украине собирают только опытные грибники. Считаются условно-съедобными, потому что насыщены ядом, который нейтрализуется во время термической обработки. Несмотря на это, они очень вкусные, а в США их называют «королями грибов».

Имеют в своём составе много белка и других питательных веществ. Едят их не только люди, но и дикие кабаны, олени, белки и другие животные.

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