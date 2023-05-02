Насыщенный «металлами»: на заводе в Кривом Роге вырос аномально большой гриб-сморчок (ФОТО)

В области активно проходит весенний сезон грибов. Поклонники тихой охоты постоянно хвастаются своим уловом и необычными находками. Вот и жительница Кривого Рога показала гриб-переросток, найденный на заводе.
По словам жительницы Кривого Рога, аномально крупный гриб вырос на одном из металлургических предприятий. Размеры этого промышленного великана поражают. Обычно у морщин длина ножки достигает 1-2 см, а шапочка 3-6 сантиметра в высоту. Как видим, этот явно перерос своих родственников.
Кривой Рог. 1 мая 2023 года. Сморчок-переросток. Вырос на металлургическом предприятии, – пишет Маргарита Адаменко.
В сети шутят об условиях, в которых рос гигантский гриб:
«С микро- и макроэлементами — полезно пожалуй»
«Вырос на металлургическом предприятии, поэтому обогатит организм полезными металлами)))»
«Он хоть не отражался когда вы его выдергивали?»
«нет мне его принесли ))
«ну не морщин пришел и пленных привел, и то для металлургического предприятия уже гуд))», – пишут криворожцы.
Для справки: сморчки – одни из ранних весенних грибов. Внешне похожи на сморщенное яблоко или на пчелиные соты. Из-за довольно странного вида их в Украине собирают только опытные грибники. Считаются условно-съедобными, потому что насыщены ядом, который нейтрализуется во время термической обработки. Несмотря на это, они очень вкусные, а в США их называют «королями грибов».
Имеют в своём составе много белка и других питательных веществ. Едят их не только люди, но и дикие кабаны, олени, белки и другие животные.
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