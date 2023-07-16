Настоящий гигант: на Днепропетровщине нашли самого большого кузнечика Европы

Биолог Светлана Кияк нашла в Днепропетровской области самого большого кузнечика Европы - дыбку степную. Она занесена в Красную книгу Украины.

Эксперт сделала снимок огромного насекомого, которое держала в своих руках. Фото Светлана разместила на личной странице в Facebook, шокировав интернет-пользователей размерами «гиганта».

Известно, что дыбка степная — самый крупный представитель отряда Прямокрылых на европейском континенте. Длина тела самок достигает 7-9 см, а отдельных экземпляров до 12 см. Днем насекомое в основном сидит в траве, неподвижно или покачиваясь из стороны в сторону. Благодаря хорошей маскировке заметить дыбку в густой зеленой траве крайне сложно.

Эти насекомые лишь немного уступают своими габаритами гигантским уэтам, живущим в Новой Зеландии и считающимся самыми тяжелыми кузнечиками на нашей планете.

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