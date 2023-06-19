Настоящее лето: 19 июня днепрян ждет жаркая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам…

Зонт сегодня не понадобится!

Оформление «в один клик»: что нужно знать днепрянам о получении субсидии Кабинет министров Украины принял постановление, которое упростит процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечит быстрое принятие решения о ее предоставлении. Это будет происходить в рамках экспериментального проекта. просмотров

Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло В результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС погибли 17 человек. просмотров

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За объявление на столбе – штраф: в Днепре будут бороться с незаконно размещенной рекламой Расклейка рекламных объявлений на столбах и домах является нарушением Правил благоустройства города. Коммунальщики Днепра активно с этим борются, однако это мешает их основной работе. просмотров

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В Днепре на Набережной Заводской Nissan сбил бездомного: пострадавшего госпитализировали (ФОТО) В воскресенье, 18 июня, на Набережной Заводской в Днепре произошло ДТП. Там автомобиль марки Nissan Leaf сбил бездомного, который неожиданно выбежал на дорогу. просмотров