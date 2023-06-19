Настоящее лето: 19 июня днепрян ждет жаркая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 19 июня:
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Зонт сегодня не понадобится!
Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам…
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Кабинет министров Украины принял постановление, которое упростит процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечит быстрое принятие решения о ее предоставлении. Это будет происходить в рамках экспериментального проекта.
В результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС погибли 17 человек.
Сегодня днем, 18 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. Вражескими снарядами были повреждены 2 объекта критической инфраструктуры.
В воскресенье, 18 июня, в городе Пятихатки Каменского района Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Seat Leon.
Расклейка рекламных объявлений на столбах и домах является нарушением Правил благоустройства города. Коммунальщики Днепра активно с этим борются, однако это мешает их основной работе.
С 18 по 19 июня в Днепропетровской области, в том числе и Днепре, сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В Павлограде Днепропетровской области многодетная мать, которая самостоятельно воспитывает четверых детей, сдала в ломбард планшет сына, выданный ему в школе.
В воскресенье, 18 июня, на Набережной Заводской в Днепре произошло ДТП. Там автомобиль марки Nissan Leaf сбил бездомного, который неожиданно выбежал на дорогу.
Сегодня, 18 июня, некоторые жители Днепра, а также поселка Таромское столкнулись с проблемами водоснабжения. По конкретным адресам вода отсутствует вообще, а на левом берегу - очень слабый напор.
В субботу, 17 июня, на Слобожанском проспекте в Днепре произошла авария. Там на большой скорости столкнулись Daewoo Nexia и Ford Focus.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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