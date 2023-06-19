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Настоящее лето: 19 июня днепрян ждет жаркая погода

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Настоящее лето: 19 июня днепрян ждет жаркая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 19 июня:  

  • Если день теплый и ясный, то зерно будет крупное.
  • Утром пчелы не летят в поле, а сидят по ульям – будет дождь.
  • Если утром трава сильнее обычного пахнет, быть дождю.

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