Настоящая весна: 23 марта днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре на время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным, как и утро. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 23 марта:
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