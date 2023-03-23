Настоящая весна: 23 марта днепрян ждет хорошая погода

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре на время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным, как и утро. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 23 марта:

Журавли прилетели – весна будет теплой.

Холодный ветер говорит о том, что зима еще постоит.

День туманный — скоро снег сойдет.

Если в этот день гроза — будет хороший урожай.

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