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Наши военные отомстили россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Сегодня 08:29
просмотров

Ждем детали!

Новости Днепра про Наши военные отомстили россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Сегодня утром командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал пост в соцсети, где отметил, что наши воины отомстили россиянам за ракетный удар по многоэтажке на Набережной Победы, 118.

Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей, – написал он.

Новости Днепра про Наши военные отомстили россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Вероятно, речь идет об информации в СМИ о том, что вечером в воскресенье, 14 января, украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и подбили самолет Ил-22 над Азовским морем. Официального подтверждения еще нет, но российские пропагандисты уже назвали это событие «величайшей трагедией для росавиации».

Напомним, ранее мы писали, что погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчания.

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