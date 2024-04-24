Нашли владельца раздавленной ракетой в Днепре «Таврии»: за несколько дней до удара он пошел в ВСУ

Ранее музей «Машины времени» разыскивал владельца авто, раздавленного во время ракетного удара 19 апреля. Тогда, вероятно, ракета Х-22 разбомбила два последних этажа дома на площади Вокзальной и унесла жизни трех человек. Еще более двух десятков жителей пятиэтажки получили ранения.
Во дворе стояли разбитые машины, среди которых была старушка «Таврия». Ее захотели забрать в коллекцию Технического музея «Машины времени». И вот владельца авто удалось разыскать, об этом сообщил директор учреждения Михаил Прудников.
Оказалось, что автомобиль забрали на свалку. А владелец «Таврии» за несколько дней до «прилета» решил присоединиться к ВСУ. Его зовут Алексей и 27 апреля он отправляется на фронт.
Теперь разбомбленная машина станет частью выставки «История Победы», которую открыл музей. Экспозиция включает артефакты современной российско-украинской войны.
Желаем тебе удачи и здоровья! Возвращайся живым, откроем вместе с тобой вместе выставку «История Победы», где одним из эпизодов будет твой любимый автомобиль – спаситель! – написал Михаил.
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