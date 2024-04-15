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  • Нашли тело после «гаражной вечеринки»: появились подробности смерти 15-летней девушки в Кривом Роге

Нашли тело после «гаражной вечеринки»: появились подробности смерти 15-летней девушки в Кривом Роге

Сегодня 11:53
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В Кривом Роге в Днепропетровской области выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки.

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Накануне в Кривом Роге возле заброшенного здания обнаружили тело 15-летней девочки. Сообщалось, что следов насильственной смерти на трупе не было. Впоследствии выяснились подробности последних часов жизни несовершеннолетней.

По предварительной версии, девушка до этого гуляла вместе со сверстниками. Подростки «зависали» в гараже в Покровском районе Кривого Рога и, вероятно, что-то употребляли, сообщает тг-канал «Свои».

СМИ рассказывают, что в гараж, где были дети, вдруг пришел отец одного из подростков и попросил сходить в магазин. 15-летняя девушка осталась, ведь чувствовала себя плохо. Когда друзья вернулись, их подруга была уже мертва.

Подростки решили отнести ее тело к заброшенной постройке. Только потом 17-летний парень умершей позвонил в полицию, после этого сразу выбросив «симку».

Сейчас с участниками «гаражной вечеринки» работают правоохранители, которые выясняют, что стало причиной смерти несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что девушка из многодетной семьи и часто убегала из дома.

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