Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти

В Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти.

Вечером 24 июля прохожие увидели женщину, которая внезапно упала в подъезде и больше не подавала признаков жизни. Взволнованные горожане позвонили в скорую. По вызову выехала бригада Днепровской станции ЭМД. Об этом сообщил медик Виктор Пальчинский.

Приехав на место, медики увидели, что пациентка находится в состоянии клинической смерти, поэтому немедленно принялись за реанимационные мероприятия. В помощь фельдшерам выехала еще одна реанимационная бригада.

Совместными действиями медики смогли вернуть женщину к жизни. Пациентку забрали в ближайшую больницу и отправили в реанимацию.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как на пляже вблизи Днепра авто взлетело с утеса и травмировало мальчика.

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