Нашли пастбище: по улицам одного из районов Днепра гуляют лошади (ВИДЕО)

В воскресенье 29 января на улицах Днепра заметили двух лошадей.

По словам очевидцев, это произошло на жилом массиве Западный. Если еще 100 лет назад лошади на улицах города были нормой, то в 2023 году вызвали недоумение у горожан. Лошади были спокойны и паслись на траве у дороги.

Кому принадлежат животные и как они оказались посреди жилмассива пока не известно.

Жители Днепра переживают за лошадей, ведь сейчас на улице холодно. Для животных достаточно опасно находиться посреди города.

Горожане опубликовали видео-доказательство.

Напомним, вчера в Опытном заметили лису, которая смаковала добычу посреди улицы.

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