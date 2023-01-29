Нашли пастбище: по улицам одного из районов Днепра гуляют лошади (ВИДЕО)

По словам очевидцев, это произошло на жилом массиве Западный. Если еще 100 лет назад лошади на улицах города были нормой, то в 2023 году вызвали недоумение у горожан. Лошади были спокойны и паслись на траве у дороги.
Кому принадлежат животные и как они оказались посреди жилмассива пока не известно.
Жители Днепра переживают за лошадей, ведь сейчас на улице холодно. Для животных достаточно опасно находиться посреди города.
Горожане опубликовали видео-доказательство.
Напомним, вчера в Опытном заметили лису, которая смаковала добычу посреди улицы.
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