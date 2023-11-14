Нашли мертвым в колодце: бабушка пропавшего на Днепропетровщине мальчика рассказала, как мог умереть внук

После 20 часов поисков пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в колодце. Бабушка погибшего рассказала, как потерялся Завар и что с ним могло произойти.

Жуткая новость всколыхнула сегодня поселок Илларионово на Днепропетровщине, где нашли мертвым 4-летнего Завара. Мальчик пропал накануне, 13 ноября. Более 20 часов малыша искали всем селом, совместно с правоохранителями и волонтерами. Сначала родные полагали, что Завара могли украсть, пишет Суспільне.

Как рассказала бабушка погибшего Завара, вместе с внуками она шла с магазина. В какой-то момент мальчик куда-то убежал. Женщина не сразу заметила исчезновение внука. Сначала искала своими силами, осмотрев дорогу, магазин и здания. Потом позвонила родственникам, которые тоже начали искать малыша. Когда найти ребенка не удалось, родные обратились в полицию.

Приехала полиция, мы думали, что его похитили, – говорит женщина.

К сожалению, через 20 часов поисков мальчика нашли мертвым в колодце возле магазина.

Бабушка говорит, что не знает, была ли закрыта яма, где нашли тело Завара.

Лючок такой. Там был песок, а он, должно быть, побежал на песок, а там дыра. И он в ту дыру… Как жить дальше, я не знаю. Нет смысла уже жить, – сказала бабушка мальчика.

В Илларионово семья живет пол года. В Днепропетровскую область переехали из Бахмута. Соседи говорят, что мальчик был дружелюбным. С ним никогда не было проблем. Ребенок всегда был ухожен.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Жители поселка уже закрыли люк, где нашли Завара бетонным блоком и засыпали песком.

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