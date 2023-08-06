Нашли без сознания: в Днепровском районе в пожаре пострадали две женщины (ФОТО И ВИДЕО)

Об этом в 21:45 сообщили в Службу спасения «101», пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
По вызову были направлены пожарные Петриковки и города Каменское, которые, прибыв по указанному адресу, установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома.
Во дворе спасатели обнаружили женщину, 1950 года рождения, которая получила отравление продуктами горения. Внутри горящего дома нашли еще одну пострадавшую, которая также получила отравление продуктами горения и была без сознания. Ее вынесли на свежий воздух и передали работникам экстренной медицинской помощи.
Спасенную женщину, 1969 года рождения, привели в чувство, после чего обоих травмированных госпитализировали в больницу.
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