«Нашла на мусорнике»: в Кривом Роге задержали женщину с боеприпасами

В Саксаганском районе Кривого Рога, во время патрулирования, сотрудники полиции охраны заметили подозрительную женщину, которая при виде служебного автомобиля полиции начала нервничать и изменила направление движения.

Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны.

Остановив горожанку и проверив ее карманы обнаружили более 50 патронов калибра 7,62 мм, которые, по ее словам она нашла на мусорнике.

Боеприпасы к огнестрельному оружию изъяли, а женщину передали следственно-оперативной группе Саксаганского района.

Правовая квалификация происшествия, предусмотренная ст. 263 Уголовного кодекса Украины, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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