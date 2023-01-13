«Нашла на мусорнике»: в Кривом Роге задержали женщину с боеприпасами

Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны.
Остановив горожанку и проверив ее карманы обнаружили более 50 патронов калибра 7,62 мм, которые, по ее словам она нашла на мусорнике.
Боеприпасы к огнестрельному оружию изъяли, а женщину передали следственно-оперативной группе Саксаганского района.
Правовая квалификация происшествия, предусмотренная ст. 263 Уголовного кодекса Украины, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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