Нашествие рукокрылых: в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышей

Это уже не впервые летучие мыши "атакуют" квартиры днепрян.

Во вторник, 4 апреля, на линию «101» позвонили местные жители. Они сообщили, что в их квартире по ул. Паникахи летают трое летучих мышей.

Спасатели прибыли на место, поймали рукокрылых и передали их волонтеру.

Ни одна летучая мышь не пострадала!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: