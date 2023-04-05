Нашествие рукокрылых: в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышей

Во вторник, 4 апреля, на линию «101» позвонили местные жители. Они сообщили, что в их квартире по ул. Паникахи летают трое летучих мышей.
Спасатели прибыли на место, поймали рукокрылых и передали их волонтеру.
Ни одна летучая мышь не пострадала!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышей.
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