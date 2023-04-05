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  • Нашествие рукокрылых: в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышей

Нашествие рукокрылых: в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышей

Сегодня 10:59
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Это уже не впервые летучие мыши "атакуют" квартиры днепрян.

Новости Днепра про Нашествие рукокрылых: в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышей

Во вторник, 4 апреля, на линию «101» позвонили местные жители. Они сообщили, что в их квартире по ул. Паникахи летают трое летучих мышей.

Спасатели прибыли на место, поймали рукокрылых и передали их волонтеру.

Ни одна летучая мышь не пострадала!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышей.

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Новости Днепра про Нашествие рукокрылых: в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышейУкраїнська Новости Днепра про Нашествие рукокрылых: в Днепре в одной из квартир спасатели ловили летучих мышейРусский

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