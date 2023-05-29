«Наш ответ не заставит себя долго ждать»: Буданов отреагировал на ракетный террор россиян

Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.

Под главный удар попала столица. Сначала ночью над Киевом уничтожили десятки ракет и дронов. Обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших. А днем ​​россияне ударили по Киеву ракетами «Искандер». Наши защитники сбили все 11 ракет.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов выступил с обращением после этих ракетных атак россии и пообещал, что страна-агрессор пожалеет.

Он констатировал, что очередная попытка террористических действий россии в очередной раз потерпела поражение.

Все те, кто в рф до сих пор верили, верят или, может быть, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас немножко огорчить — это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу, — заявил руководитель военной разведки.

Буданов заверил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Ну а все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это даст некий эффект, — вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя долго ждать. Скоро все всё увидят, — подчеркнул генерал-майор.

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