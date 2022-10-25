Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра

Во время проверки у мужчины 1998 года рождения обнаружили предмет, похожий на автомат и связку с наркотическим веществом растительного происхождения.
Потом выяснилось, что оружие не настоящее и используется для игры в страйкбол.
Мужчина не смог объяснить происхождение наркотика и попытался избавиться от него, бросив его через водительское окно.
Преступник был задержан с использованием специальных средств и доставлен в отдел полиции.
Читайте также:
Автор:
Общая мобилизация в Украине продлится до 21 ноября. Ее должны…
Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка…
Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, 243 дня подходит к…
По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд…
Берите на заметку простой рецепт. Тем более, осень – это сезон горячего шоколада!
Общая мобилизация в Украине продлится до 21 ноября. Ее должны продлить, однако вскоре начнется еще и "целевая мобилизация". Когда именно, точно неизвестно.
Захватите с собой зонт!
Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.
Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, 243 дня подходит к концу.
По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.
В Металлургическом районе Кривого Рога прохожие нашли гранату под окнами высотного дома.
В понедельник, 24 октября, на улице Передовой произошла тройная авария. Там столкнулись автомобили Kia, ВАЗ и Skoda. Пострадавшего водителя Kia забрали в больницу.
В Днепре на берег выбросило минометную мину. На место вызвали полицию и ГСЧС.
За последние несколько месяцев в Днепре существенно подорожало сало. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Еще в июле по их данным, кило продукта обходилось в 124 грн. Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоит сало в магазинах и на рынках…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!