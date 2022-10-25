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Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра

Сегодня 07:15
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На улице Гоголя в Днепре правоохранители заметили водителя Subaru Legacy, нарушившего комендантский час. 

Новости Днепра про Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра

Во время проверки у мужчины 1998 года рождения обнаружили предмет, похожий на автомат и связку с наркотическим веществом растительного происхождения.

Потом выяснилось, что оружие не настоящее и используется для игры в страйкбол.

Мужчина не смог объяснить происхождение наркотика и попытался избавиться от него, бросив его через водительское окно.

Преступник был задержан с использованием специальных средств и доставлен в отдел полиции.

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