Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра

На улице Гоголя в Днепре правоохранители заметили водителя Subaru Legacy, нарушившего комендантский час.

Во время проверки у мужчины 1998 года рождения обнаружили предмет, похожий на автомат и связку с наркотическим веществом растительного происхождения.

Потом выяснилось, что оружие не настоящее и используется для игры в страйкбол.

Мужчина не смог объяснить происхождение наркотика и попытался избавиться от него, бросив его через водительское окно.

Преступник был задержан с использованием специальных средств и доставлен в отдел полиции.

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