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Наркотики и курительные устройства: в Днепре задержали водителя

Сегодня 08:30
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В Днепре на Набережной Победы задержали водителя с полным салоном наркотиков.

Новости Днепра про Наркотики и курительные устройства: в Днепре задержали водителя

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

На днях патрульные остановили автомобиль Honda, за рулем находился мужчина, который заметно нервничал рядом с копами. Его решили проверить.

В салоне машины на переднем сиденье стояла коробка, при осмотре из нее вытащили 93 свертка с наркотическим веществом. Также там было 7 устройств для курения.

Мужчину доставили в отделение полиции, дальше с ним будет работает следователь.

Новости Днепра про Наркотики и курительные устройства: в Днепре задержали водителя

Новости Днепра про Наркотики и курительные устройства: в Днепре задержали водителя

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Новости Днепра про Наркотики и курительные устройства: в Днепре задержали водителяУкраїнська Новости Днепра про Наркотики и курительные устройства: в Днепре задержали водителяРусский

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