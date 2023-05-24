Наркотики и курительные устройства: в Днепре задержали водителя

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.
На днях патрульные остановили автомобиль Honda, за рулем находился мужчина, который заметно нервничал рядом с копами. Его решили проверить.
В салоне машины на переднем сиденье стояла коробка, при осмотре из нее вытащили 93 свертка с наркотическим веществом. Также там было 7 устройств для курения.
Мужчину доставили в отделение полиции, дальше с ним будет работает следователь.
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