Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Наркобизнес организовал 26-летний местный житель. Он привлек к незаконной деятельности еще двух мужчин 27 и 35 лет.
Злоумышленники обустроили нарколабораторию по изготовлению Альфа-PVP на базе арендованной заброшенной свинофермы. Оборудование позволяло производить около 50 килограммов психотропного вещества Альфа-PVP ежемесячно.
Готовый «товар» отправляли по почте по всей стране, принимая оплату в криптовалюте. Бизнес приносил им около 9 миллионов гривен дохода в месяц.
В ходе следственных действий полицейские изъяли у наркодилеров запрещенных веществ на более чем 30 миллионов гривен.
Двоим членам наркогруппировки уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о принятии процессуальных решений в отношении третьего задержанного.
Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Читайте также:
Автор:
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.
На полки магазинов в Днепропетровской области могла попасть опасная для…
Под Авдеевкой (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, а украинские бойцы…
В Днепре коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения и отопления в…
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.
На полки магазинов в Днепропетровской области могла попасть опасная для жизни курятина из Польши. В продукте специалисты обнаружили сальмонеллу, которая является возбудителем болезни сальмонеллеза.
Под Авдеевкой (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, а украинские бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.
Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому сотрудники Службы безопасности Украины будут контролировать передвижение пассажиров в транспорте на международных и внутренних рейсах.
В Днепре коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения и отопления в домах горожан.
Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.
В августе 2022 года в сети появилась видеозапись выступления российского неонациста, пропагандиста и боевика Игоря Мангушева на сцене с черепом в руке.
Омбудсмен прокомментировал случай с водителем, оскорбившим пассажира с инвалидностью
В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала на скакалке на улице рядом с женщиной, которой это не понравилось.
В Днепропетровской области мужчина спрятал труп во дворе своего дома.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!