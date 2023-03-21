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  • Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

Сегодня 20:30
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В Никопольском районе на заброшенной свиноферме трое мужчин организовали нарколабораторию и зарабатывали по 9 миллионов гривен ежемесячно.

Новости Днепра про Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Наркобизнес организовал 26-летний местный житель. Он привлек к незаконной деятельности еще двух мужчин 27 и 35 лет.

Злоумышленники обустроили нарколабораторию по изготовлению Альфа-PVP на базе арендованной заброшенной свинофермы. Оборудование позволяло производить около 50 килограммов психотропного вещества Альфа-PVP ежемесячно.

Готовый «товар» отправляли по почте по всей стране, принимая оплату в криптовалюте. Бизнес приносил им около 9 миллионов гривен дохода в месяц.

В ходе следственных действий полицейские изъяли у наркодилеров запрещенных веществ на более чем 30 миллионов гривен.

Двоим членам наркогруппировки уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о принятии процессуальных решений в отношении третьего задержанного.

Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Новости Днепра про Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

Новости Днепра про Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

Новости Днепра про Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

Новости Днепра про Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

Читайте также:

Новости Днепра про Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропыУкраїнська Новости Днепра про Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропыРусский

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