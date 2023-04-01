Нардеп Вятрович ответил, переименуют ли Днепропетровскую область в Сичеславскую, а также Новомосковск

Сейчас днепрян волнует вопрос, планируется ли переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а также, коснутся ли изменения города Новомосковск.
На эти вопросы ответил «Информатору» народный депутат Владимир Вятрович. Он заверил, что в период военного положения подобные процессы невозможны.
«Это предусматривает изменения в конституцию, которые невозможны во время действия военного положения. После завершения военного положения я надеюсь, что решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую будет принято в парламенте», — ответил Вятрович.
Название «Новомосковск», по мнению депутата, тоже должно быть обязательно изменено.
«Надеюсь, что, в первую очередь, жители этого города готовы будут к тому, чтобы избавляться от всех этих российско-имперских амбиций», — прокомментировал он.
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