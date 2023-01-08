Направили на Никопольщину полтора десятка снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине

Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, российские оккупационные войска дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину. Ударили по двум громадам – Червоногригорьевской и Мировской. Туда прилетели около полутора десятков снарядов.

К счастью, люди не пострадали.

Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий – выясняют последствия атак.

В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности. Но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно, – сообщил Валентин Резниченко.

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